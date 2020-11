Bolsonaro declara "vitória" após suspensão dos testes da vacina chinesa contra a Covid-19

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, comentou esta terça-feira em tom de vitória a suspensão dos testes da Coronavac, vacina chinesa em teste contra a covid-19, determinada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) após a morte de um voluntário no país.

"Mais uma vitória de Jair Bolsonaro", escreveu o Presidente na sua conta no Facebook em resposta a um seguidor que lhe perguntou se o Governo compraria a vacina desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac, atualmente em fase final de testes, caso a sua eficácia seja comprovada.

A Coronavac está a ser testada no Brasil através de uma parceria entre a Sinovac e as autoridades do estado de São Paulo, cujo governador, João Doria, se tornou um dos adversários mais ferrenhos de Bolsonaro no campo conservador.