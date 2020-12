Bolsonaro demite ministro do Turismo após briga com general

O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, demitiu no final da tarde desta quarta-feira, 9 de Dezembro, o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro António, seu amigo e aliado de longa data. A demissão ocorreu depois de o titular do Turismo ter atacado outro ministro, o general Luiz Eduardo Ramos, chefe da Secretaria de Governo, numa rede social compartilhada por membros do governo Bolsonaro.

Marcelo Álvaro António já foi acusado de coisas muito mais graves do que discutir com um colega, mas, apesar disso, Bolsonaro manteve-o no cargo. Em Ooutubro do ano passado, António foi incriminado por corrupção pela Polícia Federal e denunciado à justiça pelo Ministério Público por, de acordo com a acusação, ter criado no seu partido, o PSL, Partido Social Liberal, o mesmo pelo qual o presidente se elegeu mas de onde já saiu, um esquema de candidaturas fantasmas de mulheres no estado de Minas Gerais para receber e usar indevidamente as verbas eleitorais destinadas a elas.

Bolsonaro, que não ligou para a acusação de corrupção feita ao aliado, desta feita irritou-se bastante quando a imprensa divulgou esta semana que Marcelo Álvaro António tinha enviado mensagens a outros ministros chamando o general de traidor, por supostamente estar a negociar cargos com o grupo de partidos conhecido como "Centrão", incluindo a pasta do Turismo. Bolsonaro não gostou que a briga entre os dois ministros tivesse ido parar nas manchetes, acusou Marcelo Álvaro António de ter exposto desnecessariamente o governo e demitiu-o.

Na tarde desta quarta-feira, depois da reunião com Bolsonaro em que o presidente lhe comunicou estar demitido, por muito pouco Marcelo Álvaro António não descontou a sua raiva no general. O então já ex-ministro do Turismo e Luiz Eduardo Ramos cruzaram-se por acaso num corredor do palácio presidencial, em Brasília, e, de acordo com funcionários que falaram sob anonimato, houve gritaria e ofensas entre ambos e as coisas só não foram ainda mais graves porque a chamada turma do "deixa disso" interveio e separou os dois.

A demissão de Marcelo Álvaro António é a 15. Troca de ministros que acontece no governo Bolsonaro em menos de dois anos. Desses, 11 foram demitidos pelo presidente ou demitiram-se, e os restantes foram trocados de cargo por conveniência política ou fraco desempenho.