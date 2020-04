Bolsonaro desafia o Supremo Tribunal e diz que vai começar a flexibilizar o isolamento social

Num novo ataque e desafio ao Supremo Tribunal Federal (STF), cujos juízes ele acusa de conspiração para o derrubar, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que não vai acatar a decisão daquele tribunal, que o proibiu de interferir nas medidas de isolamento decretadas em estados e cidades do Brasil para conter o coronavírus. Na quarta-feira, numa decisão unânime, os 11 juízes do STF derrubaram um decreto de Bolsonaro que proibia governadores de estado e autarcas de decretarem e definirem medidas de isolamento social e que reservava essa atribuição exclusivamente ao governo federal, mas este sábado o governante deixou claro que não vai obedecer.

"O Supremo falou que eu não tenho autoridade para isso [acabar com o isolamento social] mas, no que depender de nós, vamos começar a flexibilizar e mostrar que não é este o caminho. A hora que a conta [do isolamento] chegar, não queiram colocar para mim nem para o povo brasileiro", disse Jair Bolsonaro num gesto de incitamento à desobediência civil à ordem do mais alto tribunal brasileiro e insistindo, contra o mundo inteiro e as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) que a pandemia de coronavírus é uma invenção da imprensa cuja gravidade é exagerada propositadamente para o prejudicar.

A ameaça do presidente, feita perante uma aglomerado de apoiantes que ele mesmo fez reunir este sábado em frente ao palácio presidencial, pode ser muito mais do que uma atitude de um político ultra-populista. Na sexta-feira, Bolsonaro demitiu o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, defensor do isolamento social como forma de tentar reduzir o ritmo de propagação do coronavírus, que até este domingo já matou pelo menos 2360 brasileiros e infetou 37 mil, e nomeou para o seu lugar o oncologista Nelson Teich, seu eleitor e apoiante declarado desde a primeira hora da campanha eleitoral de 2018.

Teich, cuja carreira se tem desenvolvido exclusivamente na área privada, onde fundou consultorias de Saúde, é considerado um bom médico e gestor, mas foi nomeado para mudar as orientações defendidas pelo seu antecessor e forçar o fim precoce das medidas de isolamento. Ao tomar posse, Teich não tocou no assunto, alegando que precisava de mais informações para tomar uma decisão, mas chamou a atenção negativamente o facto de em momento algum ter citado a OMS e a certa altura ter afirmado ter "alinhamento total" com Bolsonaro.