Bolsonaro desautoriza na TV o general que escolheu para vice e diz que quem manda é ele

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 14:56

Um dia depois de ter vencido a primeira volta das presidenciais brasileiras com surpreendentes 46% dos votos válidos, Jair Bolsonaro desautorizou na noite desta segunda-feira, ao vivo na Tv Globo, o general que escolheu para seu vice, Hamilton Mourão. O constrangedor desmentido ocorreu durante entrevista ao vivo ao Jornal Nacional, o telejornal de maior audiência no Brasil.

Bolsonaro afirmou que, apesar de ser capitão e o seu vice general, quem manda é ele e será ele, como presidente, a dar as ordens. E desmentiu categoricamente que, se for eleito presidente do Brasil na segunda volta, dia 28, ao assumir elabore uma nova constituição e dê um autogolpe com o apoio das Forças Armadas.

Durante a campanha para a primeira volta, o general Mourão, um defensor acérrimo da ditadura militar que governou o Brasil com mão de ferro entre 1964 e 1985, afirmou que Bolsonaro, ao assumir, poderia elaborar uma nova constituição. E, deixando de cabelo em pé todos quantos seguem as regras democráticas, o general acrescentou que para elaborar uma nova constituição nem seria preciso eleger ninguém, bastava o governo escolher um grupo de "notáveis".

Em outra ocasião, Mourão, que de cada vez que fala em público cria problemas para a campanha de Bolsonaro, defendeu o que chamou de "autogolpe" do futuro presidente. Segundo ele, se após Bolsonaro assumir o cargo o Brasil entrasse numa fase de anarquia provocada por grupos opositores, ele poderia assumir o poder absoluto com a ajuda das Forças Armadas para restabelecer a ordem.

Confrontado pelo entrevistador com essas afirmações, Jair Bolsonaro considerou as declarações do seu vice como "infelizes" e uma "canelada", e negou qualquer possibilidade das duas situações ocorrerem. Bolsonaro, apesar do seu radicalismo de direita, garantiu que, se for eleito, vai governar tendo a atual constituição como seu guia e parâmetro máximo, e que a prova de que respeita as regras constitucionais é que está a tentar chegar ao poder de forma democrática, através do voto popular.