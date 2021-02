Bolsonaro descarta obrigação de ajudar hospitais perante crise de oxigénio

O presidente brasileiro Jair Bolsonaro disse este fim de semana “não ter obrigação” de ajudar os hospitais de Manaus e de outras cidades do Amazonas onde pacientes estão a morrer desde o início do ano por falta de oxigénio. Recorde-se que explosão de casos de Covid-19 fez o consumo de oxigénio hospitalar no estado quintuplicar, as fábricas não conseguem garantir os abastecimentos necessários e a ajuda do Ministério da Saúde tem sido lenta e claramente insuficiente. “Não é competência nossa nem atribuição levar o oxigénio para lá. Demos os meios”, afirmou Bolsonaro, aludindo às verbas federais que o Amazonas recebe, esquecendo-se de dizer que aquele estado amazónico foi um dos que menos ajuda teve do governo central para combater a pandemia. O presidente elogiou ainda o ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, garantindo que “está a fazer um trabalho extraordinário”.





O Supremo Tribunal brasileiro abriu uma investigação contra o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, pelo crime de omissão de auxílio aos hospitais de Manaus e outras cidades do Amazonas afetados pela falta de oxigénio. Pazuello terá sido informado do problema com antecedência mas nada fez para ajudar.



Leite condensado mais importante que oxigénio

O presidente Jair Bolsonaro insiste que não há verbas para comprar oxigénio para os doentes graves de Covid-19 internados nos hospitais mas foi na semana passada acusado de gastar milhões de euros em leite condensado, pastilhas elásticas e outros artigos supérfluos para o seu governo.