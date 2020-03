Bolsonaro testa negativo para coronavírus

Os exames realizados pelo presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, para confirmar ou afastar estar com coronavírus deram negativo. A informação foi avançada ao início da tarde desta sexta-feira no perfil oficial de Bolsonaro no facebook e desmente informações divulgadas ao amanhecer por alguns órgãos da imprensa brasileira que adiantaram que o governante estava com a doença.

No perfil, o presidente publicou o resultado oficial do exame, realizado no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, garantindo que o chefe de Estado não está com a Covid-19, a doença provocada pelo coronavírus. O governante, a mulher dele e vários ministros e assessores decidiram fazer o exame que deteta o coronavírus ao regressarem de uma visita oficial aos EUA depois de um membro da comitiva ter sido confirmado com a doença.

Fábio Wajngarten, secretário de Imprensa da presidência brasileira, começou a ter sintomas, como febre, espirros e tosse, logo no regresso da comitiva ao Brasil, quarta-feira, e procurou o Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, cidade onde reside. Esta quinta-feira, os exames de Wajngarten deram positivo para coronavírus e lançaram o pânico no governo, pois o secretário de Imprensa tem um contacto muito próximo tanto com Bolsonaro quanto com os ministros mais importantes do executivo brasileiro.



Desde que o assessor foi diagnosticado com a doença, Jair Bolsonaro, que dois dias antes tinha dito em Miami que o coronavírus era uma invenção da imprensa, cancelou toda a sua agenda e isolou-se no Palácio da Alvorada, a residência oficial em Brasília, pedindo a ministros e amigos que não o visitassem. Na noite de quinta-feira, apareceu numa live (transmissão ao vivo na internet) usando máscara e afirmou que o fazia como prevenção ao vírus, mas os exames deram negativo no caso dele, não sendo ao início da tarde desta sexta conhecidos os resultados dos exames de todos os ministros que o acompanharam na viagem.