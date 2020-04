Bolsonaro demite ministro da Saúde em plena pandemia de coronavírus

O ministro brasileiro da Saúde, o médico Luiz Henrique Mandetta, anunciou esta quinta-feira na sua rede social ter sido demitido do cargo pelo presidente Jair Bolsonaro, que é contra as medidas de isolamento social defendidas pelo agora seu ex-ministro como forma de atenuar o avanço do coronavírus no Brasil.

O nome mais cotado para lhe suceder, apesar de no momento do anúncio de Mandetta ainda não haver confirmação oficial, é o do oncologista Nelson Teich, que se reuniu esta quinta-feira de manhã com o presidente em Brasília.

A demissão de Mandetta já era esperada há dias, devido à enorme diferença de posicionamentos face à pandemia e aos confrontos verbais, até em público, entre ele e o presidente da República. Mandetta seguia rigorosamente as orientações emanadas da Organização Mundial da Saúde, OMS, que defende a quarentena contra o avanço da Covid-19, e Bolsonaro é frontalmente contra essas medidas restritivas que, segundo o presidente, foram tomadas por governantes regionais e municipais com fins eleitorais e para prejudicarem o seu governo paralisando a economia.

Dados divulgados pelo Ministério da Saúde esta quinta-feira, minutos antes do anúncio de Mandetta de que tinha sido demitido, mostram que a Covid-19 já matou 1924 pessoas no Brasil e infecto mais de 30 mil. Esses dados, no entanto, são considerados por especialistas muito distantes da realidade, pois o Brasil não tem testes suficientes para testar os pacientes que deveria e, segundo esses especialistas, o número de infetados pelo coronavírus é já de mais de 350 mil pessoas.