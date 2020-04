Jair Bolsonaro diz que prioridade do Brasil é a economia e não o coronavírus

A reunião tinha como principal tema o combate à pandemia de Coronavírus, que no Brasil já infetou mais de 25 mil pessoas e matou mais de 1500, e a declaração foi interpretada como um recado direto ao ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, cujo trabalho Bolsonaro critica diariamente por orientar a população a ficar em isolamento como forma de salvar vidas.



Numa clara subida do tom, que incomodou alguns ministros, o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, afirmou em tom irritado durante reunião do governo realizada esta terça-feira em Brasília que ele é o presidente, por isso quem manda é ele, e que o combate ao Coronavírus não pode sobrepor-se à economia.A reunião tinha como principal tema o combate à pandemia de Coronavírus, que no Brasil já infetou mais de 25 mil pessoas e matou mais de 1500, e a declaração foi interpretada como um recado direto ao ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, cujo trabalho Bolsonaro critica diariamente por orientar a população a ficar em isolamento como forma de salvar vidas.

De acordo com participantes na reunião que esta quarta-feira falaram sob anonimato, Bolsonaro repetiu mais de uma vez que é ele que está no comando e que todos são obrigados a obedecer, concordem ou não com ele. Mandetta, que estava na reunião ministerial e que normalmente argumenta com Bolsonaro quando o presidente adota um tom autoritário e crítico ao seu trabalho, desta feita ficou em silêncio.





Deixando mais uma vez bem claro que está na contramão do mundo inteiro e que não liga para os avisos da Organização Mundial da Saúde, OMS, nem para o facto de as infeções e mortes por Covid-19 estarem a crescer muito no Brasil, Bolsonaro reafirmou que o foco dele não é o combate à pandemia.



O presidente brasileiro vincou firmemente que o foco dele é a recuperação da economia, fortemente abalada, no Brasil como no resto do mundo, pelas medidas de quarentena adotadas como principal forma de evitar o aumento da propagação do vírus, e que o Ministério da Saúde tem de respeitar essa determinação e combater a doença pensando na economia do país.