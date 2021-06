Bolsonaro diz desconhecer negociações suspeitas de vacina da Índia

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, disse hoje que não acompanhou as negociações de compra da vacina indiana contra a covid-19 Covaxin, objeto de investigação no país por suspeita de fraude.

Segundo Bolsonaro, há muitos ministérios no seu Governo e não dá para saber o que está a acontecer em cada um deles.

"Eu nem sabia da questão de como estavam as negociações do Covaxin, porque são 22 ministérios", justificou-se Bolsonaro, em declarações a um grupo de apoiantes junto aos portões do Palácio da Alvorada, a sua residência oficial em Brasília.