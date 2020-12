Bolsonaro diz não entender a "pressa" em se ter vacina contra a Covid-19

Numa nova declaração contra o uso de vacinas para tentar travar o avanço do coronavírus no Brasil e no mundo, o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, afirmou não entender a razão de, segundo ele, haver tanta pressa em se conseguir um imunizante contra a Covid-19. Para Bolsonaro, as vacinas já nem se justificam pois, acrescentou, apesar de os números oficiais indicarem o contrário, a pandemia da Covid-19 já está no fim.



"A pressa pela vacina não se justifica. Isso mexe com a vida das pessoas e a pandemia está a chegar ao fim. Parece que a Inglaterra começou a vacinar agora, por que é que nós (o Brasil) temos que ser dos primeiros?", declarou Bolsonaro, simplesmente ignorando os números oficiais, até do Ministério da Saúde, que comprovam um brutal aumento de contágios e de mortes por Covid-19 nas últimas semanas no Brasil e que diversos países pelo mundo já iniciaram ou vão iniciar nos próximos dias a vacinação.







Irritado com o avanço da Coronavac, que já está a ser produzida no Butantan e que por enquanto é a única vacina contra a Covid-19 existente no Brasil, já que o governo até agora não comprou uma dose sequer de qualquer outra, Bolsonaro disparou no fim da semana uma série de absurdos contra quem pretende imunizar-se. Ele chegou a "avisar" quem pretende vacinar-se que "depois não se queixe se se transformar em jacaré" ou "se as mulheres passarem a ter barba" após tomarem a vacina.

Esta semana, o Brasil superou os sete milhões de infetados pelo coronavírus, estando atrás apenas dos Estados Unidos e da índia, e ultrapassou os 185 mil mortos pela Covid-19, ficando, neste caso, atrás apenas dos EUA. Este domingo, os números do consórcio de imprensa que monitoriza a propagação do coronavírus mostram que todas as regiões do Brasil apresentam forte alta de contágios e de óbitos, depois de uma queda acentuada nos meses anteriores.