Bolsonaro diz que acordou com Boris Johnson reforço das relações entre Brasil e Reino Unido

O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, disse na quarta-feira que acordou com o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, a manutenção de um "estreito contacto", de forma a fortalecer as relações entre os dois países.

"Conversei hoje com o primeiro-ministro Boris Johnson e cumprimentei-o pela sua grande vitória nas eleições britânicas", de 12 de dezembro, escreveu o chefe de Estado do Brasil na rede social Twitter.

"Discutimos as ótimas perspetivas para a nossa relação bilateral e concordamos em manter estreito contacto para fortalecer ainda mais a histórica parceria entre os nossos países", concluiu Jair Bolsonaro, numa referência à conversa com o líder do Partido Conservador Britânico.