Bolsonaro diz que Brasil pode ser um dos países com menos mortes por Covid no mundo

O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, insistiu esta quarta-feira que o número de mortes por covid-19 no Brasil está sobredimensionado e afirmou que o país pode ser "um dos com menor taxa de mortalidade por habitante" no mundo.

Sem apresentar provas e citando um suposto documento do Tribunal de Contas da União (TCU), órgão fiscalizador do Estado que já se pronunciou sobre o assunto e negou ter emitido algum relatório questionando o número de mortes por covid-19, Bolsonaro pôs em dúvida os dados oficiais, que dão conta de 475 mil mortes pelo novo coronavírus, e reiterou que o número real "deve ser" 50% menor.

c, juntamente com os Estados Unidos e com a Índia, tanto em número de casos, quanto em óbitos.