Bolsonaro diz que governo brasileiro está equilibrado com 20 homens e duas mulheres

Presidente do Brasil sublinhou que cada ministra vale por "dez homens".

Por Lusa | 02:23

O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, afirmou, na sexta-feira, Dia Internacional da Mulher, que o sei executivo "está equilibrado" com 20 ministros e duas ministras, acresentando que cada ministra vale por "dez homens", noticiou a imprensa.

"Pela primeira vez, o número de ministros e ministras está equilibrado. Nós temos 22 ministérios: 20 homens e duas mulheres. Cada uma dessas mulheres que estão aqui equivalem a dez homens. A garra dessas duas mulheres transmite energia para os demais", afirmou o chefe de Estado do Brasil, numa celebração do Dia Internacional da Mulher, no Palácio do Planalto, em Brasília.

As duas ministras que fazem parte do atual Governo do país são Damares Alves, da pasta da Mulher, Família e Direitos Humanos, e Tereza Cristina, do Ministério da Agricultura.