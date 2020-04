Bolsonaro diz que imprensa é "canalha" e que os jornalistas "inventam tudo"

Mostrando uma forte irritação logo pela manhã, o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, voltou esta quarta-feira a atacar os meios de comunicação, um dos seus alvos preferidos, chamou "canalha" à imprensa e disse que os jornalistas "inventam tudo", sem no entanto esclarecer exatamente o motivo da irritação e dos ataques. Bolsonaro fez as acusações ao sair ao início da manhã da residência oficial em Brasília, o Palácio da Alvorada, em cujo portão, como todos os dias, era aguardado por simpatizantes e por jornalistas.

Desceu do carro oficial junto aos populares, como quase sempre faz para conversar e tirar fotos, mas recusou falar com os repórteres que diariamente fazem plantão junto ao palácio. Ao falar a um apoiante, Bolsonaro aludiu à defesa enfática que tem feito da reabertura de casas de lotaria, um assunto que nem tem sido notícia nos últimos dias, negando que esteja a tentar favorecer familiares.

"Eu tenho parente meu que tem lotérica, mas é pequena. Toda vez que eu falo sobre a reabertura das lotéricas essa imprensa canalha diz que eu estou fazendo pelo meu parente. Não tem nada a ver com isso, os jornalistas é que inventam tudo", queixou-se Bolsonaro, que depois de cumprimentar e tirar fotos com simpatizantes voltou a entrar no carro e seguiu para o Palácio do Planalto, sede da presidência.



- Inventam e aumentam!

Assim que os estados e cidades por todo o Brasil começaram a adotar medidas de isolamento social contra o avanço da pandemia de coronavírus, que incluíam o encerramento do comércio não essencial, Bolsonaro, que é contra qualquer medida restritiva, reagiu. Ele editou um decreto classificando as casas de lotaria e os cultos religiosos como atividades essenciais, cedendo a pedidos, no caso dos cultos, de bispos de movimentos evangélicos.

O Supremo Tribunal Federal, no entanto, anulou esse decreto, avaliando que as casas de lotaria não são essenciais e que cultos religiosos, que costumam reunir elevado número de pessoas, poderiam fazer aumentar muito o número de infetados pelo coronavírus. No último domingo, Jair Bolsonaro participou e fez um discurso inflamado numa manifestação ilegal em Brasília, em que os manifestantes pediram o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal e exortaram as Forças Armadas a uma intervenção militar para manter o presidente no cargo por tempo indefinido e com poderes ilimitados, o que já está a ser alvo de uma investigação determinada por aquele tribunal superior.