Bolsonaro diz que infeção por Covid-19 é mais eficaz do que vacina contra o vírus

O Presidente brasileiro afirmou na quinta-feira, perante milhares de espetadores, que a infeção pelo novo coronavírus confere uma imunização mais eficaz do que a vacina e que "todos os que contraíram o vírus estão vacinados".

"Eu já me considero --- eu não me considero não, eu estou --- vacinado, entre aspas. Todos os que contraíram o vírus estão vacinados, até de forma mais eficaz do que [com] a própria vacina. Então, quem contraiu o vírus, não se discute, esse está imunizado", afirmou Jair Bolsonaro, durante a sua habitual transmissão em direto em vídeo na rede social Facebook.

Bolsonaro, um dos chefes de Estado mais céticos em relação à gravidade da pandemia, chegou a criticar publicamente vacinas contra a doença.