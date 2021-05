Bolsonaro diz que nomeará um juiz "terrivelmente evangélico" para o Supremo Tribunal

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, reafirmou hoje que no próximo mês de julho cumprirá a promessa de nomear um juiz "terrivelmente evangélico" para ocupar uma das 11 cadeiras do Supremo Tribunal.

"As vagas para o Supremo Tribunal Federal passam por mim. A última palavra não é minha, é do Senado, mas já sabem que nos dias 04 e 05 de julho vou escolher um nome terrivelmente evangélico", disse o Presidente a um grupo de apoiantes, à porta da sua residência oficial, em Brasília, segundo a agência EFE.

Bolsonaro afirmou já ter um candidato em mente, cujo nome não revelou, mas a imprensa brasileira avançou que poderá ser André Mendonça, ex-ministro da Justiça do seu governo e atual Procurador-Geral do Estado.