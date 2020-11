Bolsonaro diz que possibilidade de segunda vaga de Covid-19 no Brasil é só "conversinha"

Ignorando o que já está a acontecer na Europa e nos EUA e poderá repetir-se também no Brasil, um dos países mais afectados pela pandemia em todo o mundo, o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, minimizou esta sexta-feira a possibilidade de ocorrer no país uma segunda vaga do Coronavírus. Bolsonaro, que meses atrás classificou os efeitos do Coronavírus como apenas uma "gripezinha", afirmou agora que a segunda vaga da doença é apenas conversa de quem tenta assustar a população.

"Agora andam com essa conversinha de segunda onda. Se tiver, tem de enfrentar. E se o Brasil quebrar de vez, seremos um país de miseráveis."-Disparou o governante a apoiadores, que o aplaudiram, como sempre fazem independentemente do que ele diga.

No início da semana, Bolsonaro, um negacionista ferrenho da gravidade da pandemia, já tinha criticado o que ele chama de exageros dos media, da OMS e dos especialistas do Brasil e do mundo sobre a Covid-19. E defendeu, referindo-se ao medo da população brasileira em relação ao vírus, que o Brasil tem de deixar de ser um país de maricas.

"Agora, tudo aqui é pandemia. Lamento os mortos, lamento. Mas todos nós vamos morrer um dia, todos aqui vão morrer um dia, não adianta tentar fugir disso, da realidade. O Brasil tem de deixar de ser um país de maricas."-Declarou Jair Bolsonaro em discurso num encontro com empresários, que ficaram literalmente estarrecidos com a insensibilidade evidenciada pelo chefe de Estado.

De acordo com os últimos números divulgados, o Brasil já superou as 165 mil mortes provocadas pela Covid-19. Em relação a infectados, o país atingiu esta sexta-feira a assustadora marca de 5,78 milhões de pessoas que já contraíram o Coronavírus desde 26 de Fevereiro, quando foi registado o primeiro caso no país.