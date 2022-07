Bolsonaro diz que sabe como acabar com a guerra na Ucrânia e que vai contar a Zelensky

O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, disse esta quinta-feira ter a solução para acabar com a guerra na Ucrânia, país invadido em Fevereiro pela vizinha Rússia, provocando uma carnificina entre militares e civis e um dos maiores êxodos mundiais da história recente. Em entrevista à CNN Brasil, Bolsonaro disse que iria apresentar essa suposta solução ao presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, durante um telefonema entre ambos no próximo dia 18.

"Vou dar minha opinião a ele (Zelensky), o que eu acho. A solução para o caso (a guerra). Eu sei como seria a solução do caso, mas não vou adiantar. A solução do caso... Como acabou a guerra entre a Argentina e o Reino Unido em 1982, é por aí. A gente lamenta. A verdade são coisas que dói, que machuca, mas a gente tem de entender", declarou o presidente brasileiro, candidato à reeleição nas presidenciais de Outubro e que está a tentar romper o isolamento internacional provocado pelo seu radicalismo de direita e as suas polémicas posições.

O conflito a que Jair Bolsonaro se referiu foi a guerra pela posse das ilhas a que a Argentina chama Malvinas e o Reino Unido chama Falklands, e que terminou com a rendição absoluta dos argentinos após a derrota militar. Bolsonaro, um dos poucos aliados do presidente russo, Vladimir Putin, e que até hoje não condenou a invasão da Ucrânia pela Rússia que deu origem à guerra, acrescentou que vai propor a solução a Zelensky nem tanto pelo Brasil, que segundo ele não foi tão afetado, mas para ajudar a Ucrânia e a Europa.

"Foi ele (Zelensky) que buscou conversa connosco. E eu disse de imediato que conversaria com ele. Ele tem um país grande para administrar. É uma liderança e eu vou conversar bastante com ele. Essa guerra tem causado transtornos não só para o Brasil. Brasil menos, mas principalmente para a Europa".-Declarou o governante brasileiro no seu português pouco convencional.