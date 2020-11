Bolsonaro diz que se Biden vencer nos EUA o Brasil poderá sofrer "decisiva interferência externa"

Contrariando conselhos de assessores para esperar calado o resultado das eleições presidenciais desta terça-feira nos Estados Unidos, o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, sem citar nomes, escreveu numa rede social que se o candidato democrata, Joe Biden, for o vencedor do pleito norte-americano, o Brasil poderá enfrentar sérios problemas. Firme apoiante do republicano Donald Trump, que disputa a reeleição mas que as sondagens estimam que poderá ser derrotado, Bolsonaro afirmou que, sob Biden, os EUA agiraão para interferir nas presidenciais de 2022 no Brasil, nas quais ele próprio tentará ser reeleito.

"No Brasil, em especial pelo seu potencial agropecuário, poderemos sofrer uma decisiva interferência externa, na busca, desde já, de uma política interna simpática a essas potências, visando as eleições presidenciais (no Brasil) de 2022."-Escreveu o presidente brasileiro, que dias atrás ficou furioso quando Joe Biden afirmou num debate eleitoral com Trump que iria tomar medidas sérias se o desflorestamento na Amazónia continuasse.

Na mesma publicação, Jair Bolsonaro mostrou a sua preocupação por uma provável vitória de Biden, que poderia incentivar uma virada à esquerda em vários países da América do Sul. Para Bolsonaro, o reforço da esquerda significa o que ele e os seus seguidores classificam como o fim da liberdade.

"Nosso bem maior, a liberdade, continua sendo ameaçado. Nessa batalha, fica bem claro que a segurança alimentar, para alguns países, torna-se tão importante e aí se inclui o domínio da própria Amazónia."-Declarou Jair Bolsonaro no seu português habitualmente confuso.

Apesar do receio manifestado pelas redes sociais, Bolsonaro tentou mostrar confiança na vitória de Trump, dizendo à CNN Brasil não ter dúvida de que o republicano mostrará que as sondagens estão erradas e vencerá. Verdadeiramente devotado a Trump, apesar de o norte-americano tomar repetidamente medidas que protegem interesses dos EUA contra interesses do Brasil, Bolsonaro disse dias atrás não ter porque esconder a sua admiração e apoio ao presidente dos Estados Unidos, pois é uma coisa que sai do coração.

"Espero, se essa for a vontade de Deus, comparecer à posse do presidente brevemente reeleito dos Estados Unidos. Não preciso esconder isso, é do coração."-Afirmou Bolsonaro em cerimónia no Ministério dos Negócios Estrangeiros, em Brasília, no passado dia 20 de Outubro.