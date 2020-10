Bolsonaro diz que Trump vencerá coronavírus e sairá mais forte "para bem do mundo"

O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, desejou na sexta-feira uma rápida recuperação ao seu homólogo norte-americano, após testar positivo à covid-19, e indicou que Donald Trump "sairá mais forte, para o bem dos Estados Unidos e do mundo".

"Desejo rápida recuperação ao presidente dos EUA, Donald Trump, e à Primeira-Dama, Melania. Com fé em Deus, logo estarão recuperados e o trabalho na condução de seu país e sua campanha de reeleição não serão prejudicados" , escreveu na rede social Facebook Bolsonaro, um confesso admirador do chefe de Estado norte-americano.

"Vocês vencerão e sairão mais fortes, para o bem dos EUA e do mundo", acrescentou o Presidente do Brasil, que também já esteve infetado com o novo coronavírus.