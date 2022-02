Bolsonaro diz que viu “cenário de guerra” em região arrasada por tempestade no Brasil

Depois de sobrevoar Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, atingida terça-feira por uma tempestade que fez mais de 130 mortos e 218 desaparecidos, o presidente Jair Bolsonaro afirmou esta sexta-feira que o cenário que viu é de guerra. E tentou esquivar-se de responsabilidades afirmando que o orçamento para prevenção de desastres é reduzido.









“Vimos imagens de guerra. Lamentável. A população, logicamente, tem razão em criticar, mas o orçamento para medidas preventivas é limitado, muitas vezes não temos como nos precaver de tudo o que possa acontecer nos 8,5 milhões de km2 do Brasil e a região aqui é acidentada. Pedimos a Deus que uma tragédia destas não se repita”, disse Bolsonaro numa conferência de imprensa em que só meios de comunicação social alinhados ao governo puderam fazer perguntas, e prometendo ajuda sem, no entanto, especificar ações e montantes.

Esta sexta-feira, três dias após chover em três horas mais do que o previsto para todo o mês, submergindo bairros e fazendo desmoronar encostas e arrastando casas e pessoas, os bombeiros ainda não tinham conseguido chegar a todas as áreas atingidas. Moradores escavavam com as próprias mãos em busca de sobreviventes e dos familiares soterrados por lama, rochas e árvores.

Bombeiros criticados por discriminação



Moradores de Petrópolis acusam os bombeiros de privilegiarem resgates em áreas centrais e turísticas em detrimento das periféricas e de atuarem com excesso de precaução, parando sempre que chove. A corporação nega privilegiar áreas nobres, mas reconhece que concentrou efetivos onde há mais esperança de encontrar sobreviventes ou onde moradores têm informações precisas sobre corpos. Sobre cautela, diz que é parte do protocolo.