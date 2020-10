Bolsonaro diz ter acabado operação Lava Jato por não haver corrupção no Governo

O Presidente do Brasil afirmou, na quarta-feira, que acabou com a operação Lava Jato por já não existir corrupção no Governo para ser investigada.

"É um orgulho, é uma satisfação que eu tenho, dizer a essa imprensa maravilhosa que eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato porque não tem mais corrupção no Governo. Eu sei que isso não é virtude, é obrigação", afirmou Jair Bolsonaro, numa cerimónia sobre medidas para a aviação civil, realizada no Palácio do Planalto, em Brasília.

"Nós fazemos um Governo de peito aberto. Quando eu indico qualquer pessoa para qualquer local, eu sei que é uma boa pessoa, tendo em vista a quantidade de críticas que ela recebe em grande parte da 'media'", acrescentou o chefe de Estado brasileiro, cuja gestão tem sido marcada por ataques à imprensa.