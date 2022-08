Bolsonaro e Lula enfrentam o primeiro debate eleitoral de 2022

O primeiro debate entre os seis candidatos à Presidência da República no Brasil aconteceu no domingo e foi transmitido pelos estúdios da Band, em São Paulo.

Em sorteio, foram definidos os lugares dos candidatos no palco. Da esquerda para a direita, estes ficaram pela seguinte forma: Jair Bolsonaro, Ciro Gomes, Felipe D’Ávila, Soraya Thronicke, Lula e Simone Tebet.







Já na segunda parte, será a vez dos jornalistas fazerem as perguntas, escolhendo ainda quem comenta a resposta. Da mesma forma terão entre um minuto a um minuto e meio para responderem.



Este primeiro debate terminará com cada candidato a fazer as suas considerações finais, tendo direito a dois minutos.



Desta forma, o debate começou pelas 21h00 no Brasil, iniciando com as respostas de D'Ávila e Soraya Thronicke à pergunta: "Como equilibrar as enormes barreiras sociais e ao mesmo tempo garantir a responsabilidade das contas do país?



Os candidatos referiram que a economia brasileira está "estagnada há 20 anos", sendo que Soraya Thronicke apresentou uma solução: "Nós temos uma solução para o país, que é o imposto único federal".



Cerca de 20 minutos depois, teve início a primeira ronda de perguntas entre os candidatos. Jair Bolsonaro escolheu Lula e questionou o ex-presidente do Brasil sobre a corrupção. "Você quer voltar ao poder para que?".



Luiz Inácio Lula da Silva lamenta que a educação tenha sido "abandonada no país". "Eu aumento o orçamento para a educação", acrescentou.



"Temos de acreditar que nada acontece por acaso, e as pessoas precisam de saber que não vale a pena citar mentiras na televisão", afirma Lula, lançando uma farpa a Jair Bolsonaro.





Em atualização