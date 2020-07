"Bolsonaro é tão confuso, tão incompetente": Caetano Veloso acusa presidente de nada ter feito pelo Brasil

O músico Caetano Veloso lançou duras críticas ao governo de Bolsonaro e ao próprio presidente brasileiro, que acusa de não ter feito nada pelo país, em entrevista ao jornal britânico The Guardian.

"Ter um governo militar é horrível e Bolsonaro é tão confuso, tão incompetente. O governo dele não fez nada ", arrasou Veloso.







Ao longo da governação do atual presidente, muitos têm sido os apoiantes Bolsonaro que se têm unido a favor de um encerramento do Congresso e reintrodução do decreto da era da ditadura que abriu o caminho ao exílio de Veloso



Sobre estes "fanáticos" de direita que exigem o retorno do domínio militar, o músico afirma que é "um pesadelo absoluto" e uma "loucura".