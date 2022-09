Bolsonaro em podcasts para agarrar a 'bolha', Lula na Televisão para a alargar

Os dois principais candidatos às eleições presidenciais brasileiras têm utilizado formas distintas de falar com os eleitores, para além dos comícios, com Jair Bolsonaro frequentemente em podcasts, enquanto Lula da Silva aposta em entrevistas tradicionais nas televisões.

"Todo o candidato que vai à rede aberta tenta ampliar, todo o candidato que vai a podcasts tenta manter o que já conquistou", simplifica, assim, à Lusa, o professor permanente do programa de pós-graduação em ciência política e do programa de pós-graduação em comunicação da (Universidade Federal do Paraná) UFPR, Emerson Urizzi Cervi.

Analistas políticos ouvidos pela Lusa consideram que a aposta do atual Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, em participar em podcast tem que ver com a forma como sempre fez política, falando para nichos de eleitores, agarrar o seu eleitorado mais fiel e assim agarrar votos para uma segunda volta eleitoral, mas também para fugir ao contraditório que existem nos debates e nas entrevistas com jornalistas.