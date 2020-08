Bolsonaro equacionou golpe contra o Supremo

Opresidente brasileiro Jair Bolsonaro equacionou em maio desencadear um golpe militar para destituir os juízes do Supremo Tribunal Federal (STF) e substituí-los por outros mais alinhados com a sua política ultraconservadora. A revelação é avançada pela revista ‘Piauí’, ligada ao grupo do jornal ‘Folha de S. Paulo’, que cita fontes ligadas ao governo.









Segundo a revista, a reunião decorreu a 22 de maio no gabinete presidencial e juntou inicialmente, além de Bolsonaro, os generais Walter Braga Neto, ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, ministro da Secretaria de Governo, e Augusto Heleno, ministro do Gabinete de Segurança Institucional. Mais tarde, juntaram-se ao grupo os ministros da Defesa, Justiça e Advocacia-Geral.

Entre gritos, ofensas e palavrões, Bolsonaro terá vociferado várias vezes “vou intervir!”, referindo-se ao STF, que ele acusava de boicotar o seu governo, por anular ou limitar decretos considerados abusivos. Ao longo de muitas horas, a reunião discutiu detalhes da intervenção militar, que deveria invadir e ocupar a sede do Supremo Tribunal, destituindo sumariamente todos os juízes. Para reduzir a vaga de repúdio internacional, a intervenção seria apresentada como uma ação jurídico-militar ao abrigo do artigo 142 da Constituição, que diz que as Forças Armadas têm a missão de garantir a harmonia entre poderes.





O golpe acabou por não avançar devido à divisão entre os generais, que temiam as consequências de pôr as tropas na rua. Foi decidido então divulgar uma dura mensagem à Nação, o que realmente foi feito um dia depois, assinada pelo general Augusto Heleno e endossada pelo ministro da Defesa, em que se faziam claras ameaças de golpe militar caso continuassem o que classificavam como “ingerências inaceitáveis” nas decisões do governo.



pormenores



Generais negam



O general Fernando Azevedo e Silva, ministro da Defesa, supostamente um dos presentes na reunião em que foi discutida a intervenção armada, considerou a reportagem como “fantasiosa”. Outro general citado na notícia, Walter Braga Neto, ministro da Casa Civil, classificou o texto como “fantasia sobre factos inexistentes”.





Audição no Congresso





O oposição exigiu esta quinta-feira a chamada ao Congresso de todos os ministros citados na reportagem para prestarem esclarecimentos sobre o que foi discutido na reunião com Bolsonaro.