Bolsonaro exclui governadores do Conselho da Amazónia

Através de um decreto publicado esta quarta-feira no Diário Oficial, o presidente Jair Bolsonaro excluiu do Conselho da Amazónia os governadores dos nove estados em que a floresta está presente. O Conselho da Amazónia, cujas regras o decreto desta quarta-feira estabeleceu, vai ser o responsável pela definição das políticas para a região, nomeadamente a exploração económica das terras indígenas, o avanço da fronteira agrícola e agropecuária na floresta, o desenvolvimento e instalação de novas tecnologias e a escolha e financiamento de projetos sustentáveis.

Com a exclusão dos governadores eleitos pelos habitantes dos estados da Amazónia, conhecedores do terreno, dificuldades e necessidades da região, o Conselho da Amazónia ficou apenas com representantes do governo comandado por Bolsonaro. Antes dos governadores, Jair Bolsonaro já tinha extinto a representação no conselho de organizações ambientais e outras entidades da sociedade civil.

O decreto agora publicado também definiu que o Conselho da Amazónia não ficará subordinado ao Ministério do Ambiente, como seria natural, e sim ao vice-presidente da República, general Hamilton Mourão. Ou seja, Mourão terá o comando absoluto de todas as decisões do conselho, pois os seus futuros membros, todos representando exclusivamente órgãos do próprio governo, terão um papel meramente consultivo, sem poder de veto.

Após a publicação do decreto, os governadores da região amazónica lamentaram a decisão de Bolsonaro, estranhando que governantes da Amazónia fiquem de fora de um conselho que definirá regras e projetos para aquela floresta.Organizações ambientalistas, entre elas o Green Peace, criticaram também a decisão do presidente, avaliando ter sido um retrocesso perigoso, pois deixa todas as decisões nas mãos de um governo que tem sido omisso no combate aos ataques à Amazónia e em vários casos até os tem incentivado.