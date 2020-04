Incansável na sua polémica cruzada contra as medidas de isolamento social adotadas em estados e municípios de grande parte do Brasil como forma de combater o avanço da pandemia do Coronavírus, Jair Bolsonaro defendeu mais uma vez esta segunda-feira o fim imediato das restrições, que considera estarem a atrapalhar o seu governo. Falando a apoiantes à saída do Palácio da Alvorada, em Brasília, o presidente brasileiro disse esperar que o isolamento social acabe ainda esta semana em todo o país.

"Eu espero que esta seja a última semana dessa quarentena, dessa maneira de combater o vírus."-Declarou Bolsonaro, para em seguida colocar em dúvida a eficácia do isolamento social:"Tudo que é feito com excesso acaba tendo problema. Essas medidas em alguns estados não atingiram seu objetivo."

Sábado, falando a um grupo de apoiantes que ele mesmo reuniu em frente a outro palácio de Brasília, o Palácio do Planalto, sede da presidência, Bolsonaro incentivou os cidadãos à desobediência civil contra decisões da justiça que protegem o isolamento social. Três dias antes, quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal derrubou um decreto extraordinário de Bolsonaro que lhe dava o exclusivo de decretar medidas de isolamento social e reconheceu a governadores de estado e autarcas o direito a adotarem e definirem essas medidas, mas o presidente afirmou nesse discurso que mesmo tendo sido desautorizado pelos magistrados vai adotar ações que acabem com a quarentena.

2.484 pessoas devido ao coronavírus e 39.144 estão infetadas.

Este domingo, numa atitude que provocou uma vaga de indignação em todo o Brasil, Bolsonaro participou na capital brasileira numa manifestação de ultra-radicais de direita que pediam o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal e defenderam uma intervenção militar para manter o presidente indefinidamente no cargo e com poder absoluto. Em discurso aos extremistas, Bolsonaro respondeu aos que o acusam de não saber nem querer negociar bradando que não está disposto a negociar nada e que espera do povo uma reação firme para garantir a implementação das mudanças que ele preconiza para o Brasil e que tanto o Congresso quanto o Supremo Tribunal têm, na opinião dele, impedido.No Brasil, já morreram