Bolsonaro facilitou venda de madeira ilegal da Amazónia

A exportação de madeira extraída ilegalmente da Amazónia, que fez Jair Bolsonaro ameaçar divulgar os países que a compram, foi facilitada pelo seu próprio governo. Dois despachos do Ibama, o órgão de fiscalização ambiental do Brasil, isentaram os compradores de responsabilidades e praticamente acabaram com a fiscalização.





No primeiro despacho, de novembro de 2019, o Ibama determinou que compradores que apresentem o Documento de Origem Florestal (DOF), atestando a legalidade da madeira que compraram, não podem ser responsabilizados se, posteriormente, se descobrir que o documento era falso e a madeira ilegal. Esse despacho foi depois ampliado, determinando que, em caso de descoberta de fraude, além de o comprador não poder ser punido, a madeira também não pode ser apreendida. No segundo despacho, de 25 de fevereiro, o Ibama retirou a necessidade de uma autorização de exportação para o envio de madeira a outro país, bastando apenas o DOF, que é facilmente falsificado. Técnicos do Ibama têm denunciado, sob anonimato, que esses dois despachos fizeram aumentar a exportação de madeira ilegal, até porque nos portos por onde essa madeira sai do Brasil a fiscalização passou a ser virtual, resumindo-se à verificação da documentação via computador.