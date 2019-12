Jair Bolsonaro diz que pode estar com cancro

O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, pode estar com cancro na pele. A informação foi avançada por ele mesmo no final da tarde desta quarta-feira ao regressar do hospital em Brasília onde foi submeter-se a exames para investigar essa possibilidade.

"Tenho pele clara, pesquei muito na minha vida, fiz muita actividade. Então, a possibilidade de cancro de pele existe."Declarou o governante ao regressar ao Palácio do Planalto, sede da presidência, e ser interpelado por jornalistas.

Bolsonaro tinha viagem marcada esta quarta-feira para Salvador, capital do estado da Bahia, mas desmarcou à última hora alegando fadiga. Ao início da tarde, deixou o palácio e foi para o Hospital da Força Aérea, segundo a sua assessoria para uma mera consulta de rotina.

Mas, ao regressar, o próprio presidente confirmou que a ida ao hospital tinha sido para a realização de exames que possam confirmar ou não a gravidade da doença suspeitada. No Hospital da Força Aérea, Jair Bolsonaro submeteu-se à cauterização de pequenas manchas surgidas perto de uma das orelhas, que têm suscitado apreensão.

Em Julho, ele já havia passado por uma consulta de dermatologia no mesmo hospital por causa dessas manchas, mas na altura nada foi divulgado sobre um possível cancro. Assessores têm dito sob anonimato que o presidente por vezes sente dores e fica exausto, mas, nesse caso, a razão aparente são as sequelas das várias cirurgias a que se submeteu para se recuperar das graves lesões provocadas no abdómen pela facada desferida por um homem supostamente louco em 6 de Setembro do ano passado, ainda durante a campanha eleitoral, quando participava num ato político na cidade de Juiz de Fora