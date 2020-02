Bolsonaro faz insinuações de carácter sexual contra jornalista e provoca vaga de indignação

O presidente Jair Bolsonaro provocou mais uma vaga de indignação e protestos no Brasil depois de ter feito insinuações de carácter sexual contra uma jornalista da Folha de S. Paulo que investiga o disparo de milhões de mensagens com notícias falsas contra adversários dele durante as presidenciais de 2018. Bolsonaro insinuou que a jornalista, Patrícia Campos Mello, ofereceu favores sexuais em troca de informações que o comprometessem.

Perante apoiantes fanáticos que o esperavam à saída da residência oficial, em Brasília, que riram muito e aplaudiram, e de jornalistas, que ficaram chocados, Bolsonaro usou frases de duplo sentido para dizer que a jornalista queria a qualquer custo "dar o furo" para o comprometer.





A expressão "dar o furo" significa no meio jornalístico dar a notícia em primeira mão, mas na linguagem popular mais baixa também significa fazer sexo anal.

"Olha, a jornalista da Folha, tem mais um vídeo dela aí. Eu não vou falar aqui, porque tenho uma senhora ao meu lado. Olha, em 2018, o Hans River já dizia em depoimento ao Ministério Público que ela queria um furo, ela queria dar o furo.", disse Bolsonaro, fazendo uma inflexão de voz e uma pausa que levou os apoiantes às gargalhadas pela clara insinuação de carácter sexual da frase de duplo sentido.



Hans, o nome citado por Bolsonaro, é um ex-funcionário de uma empresa suspeita de ter disparado milhões de mensagens de "fake news" durante as presidenciais de 2018 para beneficiar o então candidato, que acabou por ser eleito. Em sua defesa, o ex-funcionário negou o uso de mensagens falsas para prejudicar adversários do atual presidente e disse que a jornalista o "assediou" para conseguir informações contra Bolsonaro, mas não mostrou qualquer prova do que afirmou e recusou comentar mensagens trocadas no whatsapp entre ele e Patrícia, que desmentiu a insinuação.

A repetição pelo presidente da República das acusações feitas por um desconhecido do grande público contra a jornalista, pelas quais o ex-funcionário já está a ser investigado, causaram repulsa na sociedade e protestos de organizações de defesa da mulher, de entidades patronais e sindicais de jornalistas, de juristas e de deputados e senadores.



Há uma convicção generalizada de que as insinuações feitas por Bolsonaro contra Patrícia romperam totalmente com a postura que um presidente deve ter no cargo, e que são mais uma etapa da guerra que trava pela desqualificação das mulheres, da imprensa e de muitos outros sectores da sociedade brasileira que se atrevem a criticá-lo.

Em comunicado que sintetiza inúmeras outras manifestações de repulsa às novas declarações insultuosas de Bolsonaro, a Associação Brasileira de Imprensa defendeu que o presidente não está no seu estado normal e que precisa de tratamento."Este comportamento misógino (contra as mulheres) desmerece o cargo de Presidente da República e afronta a Constituição federal. O que temos visto e ouvido, quase quotidianamente, não se trata de uma questão política ou ideológica. Cada dia mais, fica patente que o presidente precisa, urgentemente, de procurar um tratamento terapêutico."