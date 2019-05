Bolsonaro faz recuo parcial na questão das armas de guerra a civis

Num recuo apenas parcial motivado por uma enxurrada de protestos da sociedade, do Congresso e de governadores de estado e após várias ações na justiça, o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, editou esta quarta-feira um novo decreto sobre a polémica questão da flexibilização das armas a civis.



No novo decreto, publicado de surpresa, Bolsonaro restringe pouco mais do que a compra e o porte de armas militares de alto poder ofensivo, que pelo decreto anterior, publicado dia 7 passado, poderiam ser comprados por qualquer pessoa.

Pelo decreto desta quarta-feira, só poderão adquirir armas como os T4, fabricados no Brasil e até agora de uso exclusivo do Exército, pessoas que tenham imóveis ou propriedades em áreas rurais e se dediquem à agricultura, extrativismo vegetal, pecuária ou atividade industrial ligada ao agronegócio. A fabricante brasileira dessas armas militares de assalto já tinha uma lista com mais de dois mil interessados na compra dos rifles e afirmou esta terça-feira que poderia entregar o armamento em até três dias.

Outra mudança em relação ao decreto do início do mês diz respeito à prática de tiro por crianças, que Jair Bolsonaro tinha permitido para menores de qualquer idade desde que autorizados por um dos pais ou responsável. Na nova regra editada agora, só menores com 14 anos ou mais poderão treinar em clubes de tiro, e a autorização tem de ser dada pelo pai e pela mãe ou outros dois responsáveis.



Um terceiro ponto alterado foi a possibilidade de pessoas com porte de arma poderem entrar armadas em aviões, o que suscitou protestos de companhias aéreas pela gritante quebra de segurança. Bolsonaro mudou o texto, passando para a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, a competência para determinar as regras nessa área.

Apesar dessas mudanças, continuam a valer as regras extremamente flexíveis decretadas por Bolsonaro três semanas antes, que permitem a milhões de brasileiros comprarem armas e milhares de munições por ano. Terça-feira, governadores de 14 estados do Brasil pediram ao governo a anulação completa do decreto sobre armas, alegando que permitir que milhões de pessoas andem armadas não vai contribuir em nada para a segurança pública, vai fornecer armamento a criminosos e provocar mortes de inocentes em brigas e discussões sem importância que, se as pessoas não estivessem armadas, não teriam um desfecho fatal.