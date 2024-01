Bolsonaro foge de barco da casa de praia ao ver polícia federal chegar. Filho alvo de buscas

O ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro deixou às pressas, numa lancha ao amanhecer desta segunda-feira, a casa de praia onde passa férias, em Angra dos Reis, no litoral sul do estado do Rio de Janeiro, ao ver a Polícia Federal chegar ao imóvel e imaginar que ia ser preso pelos agentes, que, na verdade, cumpriam somente mandados de busca e apreensão contra o filho Carlos. Ao perceberem a movimentação dos agentes federais na parte da frente do imóvel, Bolsonaro e os três filhos políticos entraram na embarcação, parada nos fundos da residência, que dá acesso direto para o mar.

Algum tempo depois, Jair Bolsonaro e os três filhos ligados à política, o senador Flávio Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro e o vereador Carlos Bolsonaro, regressaram ao imóvel, onde os agentes federais faziam buscas. Assim que a informação da saída precipitada dos quatro chegou à imprensa, fontes ligadas ao ex-presidente negaram que tivesse fugido da operação policial com medo de ser preso, e avançaram que o antigo presidente e os filhos na verdade sairam do imóvel para darem um passeio matutino (eram cerca das seis horas da manhã) e que, por estarem na parte de trás da residência, não tinham visto a chegada da polícia, mas que voltaram assim que foram informados.

O que se especula nos meios políticos brasileiros é que o ex-presidente e os filhos realmente fugiram ao verem a chegada da polícia imaginando que iriam ser presos no âmbito dos inúmeros processos que enfrentam em várias instâncias da Justiça, mas que voltaram ao imóvel ao serem informados de que a operação desta segunda-feira era somente de busca e apreensão, não havendo qualquer mandado de prisão. A operação, na verdade, visava somente Carlos Bolsonaro, o grande coordenador da vida política do pai e figura central dos ataques contra adversários durante os quatro anos em que Jair Bolsonaro foi presidente do Brasil, que a Polícia Federal suspeita ter tido acesso a informações secretas produzidas de forma ilegal pela ABIN, Agência Brasileira de Inteligência.

Bolsonaro nunca escondeu de ninguém ter verdadeiro pavor de ser preso e isso já o fez fugir uma vez do Brasil, em 30 de Dezembro de 2022. Dois meses após ter perdido as presidenciais para Lula da Silva e um dia antes do fim do seu mandato, Bolsonaro usou o avião presidencial e deixou Brasília rumo aos Estados Unidos, onde ficou até final de Março de 2023, exactamente por recear que após a mudança de governo o mandassem prender.