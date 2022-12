Eleito Presidente do Brasil pela terceira vez em 30 de outubro, Lula da Silva recebe esta segunda-feira do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) o diploma que oficializa essa eleição e o habilita a tomar posse no dia 1 de janeiro. Incentivados por Jair Bolsonaro, que não reconhece a derrota, radicais prometem causar tumultos na cerimónia.









