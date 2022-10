Bolsonaro insinua que justiça eleitoral favorece Lula da Silva

O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, que aspira à reeleição nas presidenciais deste domingo, insinuou hoje que há uma manobra na justiça eleitoral para favorecer a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Num comício lotado, Bolsonaro fez alusão a uma denúncia que a sua campanha fez no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), segundo a qual dezenas de rádios deixaram de transmitir a sua propaganda gratuita à qual todos os candidatos têm direito.

De acordo com a denúncia, há 154.085 anúncios que não foram veiculados, principalmente no nordeste do país, região que é o reduto político de Lula, líder de uma ampla frente progressista e favorecido por uma pequena margem para vencer no domingo.