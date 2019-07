Bolsonaro insulta filho de vítima da ditadura no Brasil

A imprensa, juristas, entidades e personalidades da sociedade civil reagiram com indignação a declarações do presidente Jair Bolsonaro sobre a morte, em 1974, do opositor ao regime militar de então Fernando Santa Cruz, pai do atual presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz. A declaração foi considerada indigna e cruel.Irritado com críticas da OAB a decisões do seu governo que violam direitos reconhecidos por lei, Bolsonaro afirmou não estar admirado com a postura dessa organização, pois é liderada pelo filho de um antigo membro de um "grupo terrorista", como chamou à antiga Ação Popular, organização de esquerda que combatia a ditadura.Depois, de forma cruel, acrescentou que se o atual presidente da OAB quiser saber como o pai morreu, ele conta. Mais tarde, numa transmissão pela internet enquanto cortava o cabelo, Bolsonaro afirmou que Fernando Santa Cruz não foi morto pelo regime militar e sim por companheiros do "grupo terrorista" a que pertencia.Um clamor de indignação tomou conta do país e Felipe Santa Cruz anunciou uma ação contra Bolsonaro, para que conte o que diz saber. Documentos do governo de então referem que Fernando Santa Cruz foi torturado e morto depois de ser detido pelo regime militar no Rio de Janeiro, a 22 de fevereiro de 1974. O seu corpo foi depois incinerado numa fábrica de Campos, razão por que nunca foi encontrado.