Bolsonaro julgado por abuso de poder

O Tribunal Superior Eleitoral brasileiro (TSE) começou esta terça-feira a julgar mais três ações contra o ex-Presidente Jair Bolsonaro, novamente por abuso de poder nas presidenciais do ano passado. Em junho, recorde-se, o TSE já condenou Bolsonaro a ficar inelegível até 2030 pelo mesmo crime.





Duas ações referem-se a ‘diretos’ nas redes sociais realizados por Bolsonaro em agosto e setembro de 2022, em plena campanha eleitoral, que foram filmados no Palácio do Planalto, sede da Presidência, nos quais apelava ao voto, o que estava proibido de fazer num edifício público. A outra diz respeito a atos eleitorais com governadores e artistas que ocorreram em outubro no Planalto e na residência oficial.