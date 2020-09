Bolsonaro mais popular no Brasil apesar da pandemia de Covid-19

A popularidade do presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, que nos momentos mais graves da pandemia atingiu níveis críticos mas há cerca de dois meses começou a recuperar, registou outra forte subida e alcançou um novo recorde do seu mandato.









De acordo com uma sondagem do Instituto Ideia para a revista ‘Exame’, 40% dos brasileiros aprovam a atuação de Bolsonaro no comando do país, o maior índice desde que ele tomou posse em janeiro de 2019. Outros 40% desaprovam, naquele que é também o menor índice de rejeição do presidente desde a mesma data. Outros 19% não aprovam nem desaprovam e 1% dos inquiridos preferiu não opinar.

Numa reviravolta constatada pela sondagem, entre os mais pobres e menos escolarizados, antigamente eleitores quase cativos do ex-presidente Lula da Silva, a aprovação a Jair Bolsonaro é agora de 61%, enquanto entre os mais ricos e escolarizados, votos que decidiram as presidenciais de 2018, é de 36%.



Na base desta reviravolta está não só o bem-sucedido argumento de que o desastre do combate ao coronavírus não foi culpa dele, uma vez que foi o Supremo Tribunal que decidiu que os governos regionais e municipais tinham autonomia nas decisões, mas, principalmente, a criação de um apoio de emergência de cerca de 100 euros mensais a mais de 50 milhões de pessoas, fazendo disparar o apoio até no Nordeste, antes reduto da esquerda.