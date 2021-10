Bolsonaro minimiza as 600 mil mortes por Covid-19 registadas no Brasil

O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, minimizou mais uma vez a gravidade da pandemia de coronavírus no Brasil, que esta sexta-feira se tornou o segundo país do mundo a atingir as 600 mil vidas perdidas para a Covid-19, ficando atrás apenas dos EUA. Num evento público na cidade de Campinas, a 90 km de São Paulo, onde foi hostilizado por estudantes e reagiu acusando-os de saberem vaiar mas não saberem fazer contas, Bolsonaro declarou que os números da pandemia têm sido aumentados artificialmente para uso político, negando mais uma vez a tragédia que se abateu sobre o Brasil.

"Em parte, dá certo o nosso governo. Não vou falar que é tudo 100%. Apesar da tal da pandemia, em que houve uma potencialização dos números, em que pesem as mortes. Lamentamos todas as mortes, mas houve uma politização enorme", declarou Bolsonaro, entre apupos, vaias e aplausos, insinuando novamente que os números divulgados não são verdadeiros.

Ferrenhamente negacionista, contrário a vacinas e a outras medidas de prevenção ao coronavírus, como o uso de máscaras, Jair Bolsonaro já afirmou várias vezes que o número de casos (mais de 21,5 milhões de infectados) e de mortes (600.077 até esta sexta), não correspondem à realidade. Segundo ele, gestores estaduais e municipais aumentam artificialmente esses números, quer para atingirem e denegrirem o "extraordinário" trabalho que ele diz que o seu governo está a fazer no combate à Covid-19, quer para receberem mais ajuda financeira do executivo central.

Contrariando Jair Bolsonaro, em maio passado a Vital Strategies, uma organização internacional de pesquisas em saúde, divulgou um estudo que indica haver uma gritante subnotificação de infetados e de pessoas mortas pela Covid-19 no Brasil. De acordo com a instituição, devido à escassez de testes e a problemas de cidades e de estados em notificarem todas as ocorrências, o número real de infectados e de mortes provocadas no Brasil pela pandemia é de pelo menos mais 30% do que o confirmado oficialmente.