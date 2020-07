Bolsonaro mostra-se 'pacífico' em público mas mantém ataques de fúria nos bastidores

Surpreendendo o Brasil e, principalmente, os adversários, ao adotar em público nas últimas três semanas um estilo inesperadamente moderado e conciliador já denominado na imprensa "paz e amor", o presidente Jair Bolsonaro parece no entanto não ter levado a sério essa sua nova postura nos bastidores. Pessoas próximas ao presidente que forneceram informações à imprensa sob anonimato garantem que os ataques de fúria do governante, o seu estilo mais conhecido, continuam em privado e até aumentaram, trazendo permanentemente apavorados os que o cercam.

Um dos mais violentos terá ocorrido quarta-feira, após o juiz do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes ter ordenado ao Twitter e ao Facebook que tirassem do ar perfis de aliados de Bolsonaro acusados de disseminação em massa de notícias falsas (fake news) e de ameaças à vida de magistrados. Assessores contaram a jornalistas da sua confiança que Jair Bolsonaro teve nesse dia um dos seus mais assustadores ataques de fúria, ficou descontrolado por horas e sobraram palavrões do mais baixo calão, gritos e ameaças até para os fiéis auxiliares que o cercaram nas duas últimas semanas no isolamento no Palácio da Alvorada, residência oficial em Brasília, provocado pela descoberta dia 7 passado de que estava com Covid-19.

Em público, Bolsonaro manteve a compostura e anunciou, outro facto bastante estranho pois ele não é advogado, ter instaurado no próprio STF uma ação solicitando a anulação da decisão de Moraes em nome da liberdade de expressão e, diplomaticamente, acrescentou que acreditava no bom senso e no patriotismo dos magistrados, a quem em outras oportunidades atacou violentamente e chegou a ameaçar com uma intervenção militar e o encerramento daquele tribunal superior. Mas, no isolamento, garantem essas fontes, de onde saiu este sábado após um novo teste de coronavírus ter dado finalmente negativo, Bolsonaro manteve-se o tempo inteiro alterado.

Para os que o conhecem mais de perto, o aumento dos ataques de fúria do presidente brasileiro, que fez da intolerância e agressividade marcas do seu período de 28 anos como deputado e manteve o estilo mesmo depois de tomar posse como chefe de Estado em 1 de Janeiro de 2019, está diretamente relacionado com a nova postura moderada que tem sido obrigado a manter em público por pressão da forte ala militar que o cerca no governo e para evitar o início da tramitação de um dos mais de 40 pedidos de afastamento do cargo que esperam análise no Congresso. Sem poder reagir da forma que sabe e gostaria aos "inimigos", e para Bolsonaro todos que não concordam com ele são inimigos unidos numa conspiração para o derrubar, sem poder explodir em público e disparar ofensas e ameaças até contra o STF que fazem o delírio dos seus seguidores fanáticos, Jair Bolsonaro, asseveram pessoas que o cercam, tem-se sentido sufocado, verdadeiramente manietado e a sua fúria, que não pode deixar transparecer em público, tem sido canalizada para quem convive com ele na discrição do palácio.