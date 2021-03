Bolsonaro muda ministro da Saúde em pleno pico da pandemia e escolhe cardiologista

O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, anunciou na noite desta segunda-feira ter nomeado o médico cardiologista Marcelo Queiroga como seu novo ministro da Saúde, substituindo o general linha dura Eduardo Pazuello, que deixa o cargo sob críticas generalizadas de má gestão da crise da Covid-19. Bolsonaro fez o anúncio do nome de Queiroga a um grupo de apoiantes que o esperava à chegada ao Palácio da Alvorada, a residência presidencial em Brasília.

Queiroga é o quarto ministro da Saúde em apenas pouco mais de dois anos de mandato presidencial. Os dois primeiros, os médicos Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich, foram demitidos por não aceitarem as ordens de Bolsonaro para receitarem Cloroquina como cura milagrosa da Covid-19, e por orientarem a população a tomar precauções contra a doença que o presidente rejeita, como usar máscara e manter o distanciamento social.

O terceiro, Pazuello, sai do cargo furioso com Bolsonaro, pois, apesar da vaga de críticas pelo seu desastroso desempenho à frente do Ministério da Saúde, avalia ter realizado um bom trabalho e, como fez questão de frisar a jornalistas, não pediu para sair nem pediria mas sai porque o chefe do governo quer. Eduardo Pazuello assumiu o cargo de ministro da Saúde em Maio do ano passado, quando a epidemia do Coronavírus já atingia fortemente o Brasil, mas sem os números dramáticos de hoje, quando o país já regista 11,5 milhões de infectados e 279 mil mortos.

Marcelo Queiroga, presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, foi a segunda opção de Bolsonaro. Neste domingo, o presidente brasileiro reuniu-se com a também cardiologista Ludhmilla Abrahao Hajjar, primeira escolha dele e dos aliados, mas ela não aceitou o cargo após discordar do governante em questões essenciais para o trabalho que ela se propunha levar a cabo, focando na ciência e na avaliação médica e não no negacionismo e nas manobras políticas.