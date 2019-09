Bolsonaro na ONU: "É uma falácia dizer que a Amazónia é património da Humanidade"

Num discurso bem mais agressivo do que se esperava, o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, atacou esta terça-feira na ONU países como Cuba, Venezuela, França, Alemanha e Noruega, criticou repetidamente a imprensa e classificou o socialismo como um dos maiores males do mundo. Em relação à Amazónia, Bolsonaro considerou uma falácia a noção de que aquela floresta é património da Humanidade e reiterou a soberania do Brasil sobre ela.



"É uma falácia dizer que a Amazónia é património da Humanidade e um equívoco, como atestam os cientistas, afirmar que a Amazónia, a nossa floresta, é o pulmão do Mundo. Valendo-se dessas falácias, um ou outro país, em vez de ajudar, embarcou nas mentiras dos media de forma desrespeitosa e com espírito colonialista. Questionaram aquilo que nos é mais sagrado, a nossa soberania", declarou Bolsonaro ao abrir a 74.ª Assembleia-Geral das Nações Unidas em Nova Iorque.

O presidente brasileiro assegurou ainda que o seu governo tem um compromisso solene com a defesa da Amazónia e a preservação do Ambiente, mas reafirmou a sua polémica tese de integrar os povos indígenas à vida urbana e de explorar as riquezas da floresta para melhorar a qualidade de vida das populações. Querendo atingir Alemanha e Noruega, que recentemente suspenderam o envio de milhões de euros para projetos de preservação na Amazónia por não concordarem com as ações de Bolsonaro, o brasileiro lembrou que os dois países ainda usam uma grande parcela de combustíveis fósseis e poluidores e que as florestas no Brasil estão mais preservadas e ocupam uma área bem superior à média dos paises europeus.

No início do seu discurso, Jair Bolsonaro atacou os presidentes que o antecederam, referindo-se principalmente a Lula da Silva e a Dilma Rousseff mas sem os citar, afirmando que por muito pouco não fizeram do Brasil um país comunista. Atacou diversas vezes Cuba e Venezuela, acusando-os de tentarem espalhar a ideologia socialista pela América do Sul e destruir os valores tradicionais da família e da religião.

No seu discurso, Bolsonaro falou diversas vezes em Deus, a quem agradeceu por ainda estar vivo depois de ter sido esfaqueado há um ano, e evocou de forma elogiosa o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. No final do discurso, garantiu que o Brasil está desde daneiro, quando ele assumiu o cargo, num caminho de progresso, combate à violência e à corrupção e a viver um novo ciclo de crescimento económico e social, sem no entanto avançar dados ou exemplos que comprovem essa afirmação.