Bolsonaro não colaborou para a transição de poder no Brasil após a derrota

A analista política brasileira Carolina Botelho considera que, 30 dias depois da derrota eleitoral, o Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, não colaborou com a transição de poder como se espera de um líder numa democracia.

Investigadora política do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo e do Laboratório de Estudos Eleitorais, de Comunicação Política e Opinião Pública da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a especialista frisou que o atual governante não deu "nenhum tipo de colaboração robusta" ou fez o que se "espera de um Governo democrático republicano" após ser derrotado na segunda volta das presidenciais, em 30 de outubro, por Luiz Inácio Lula da Silva.

"Eu não vejo nenhum engajamento [de Bolsonaro] em transferir ao Governo de transição a matéria-prima de um Governo que é informação e a transparência para aplicação futura de políticas públicas necessárias a quem exercerá o próximo mandato. Isto é um compromisso que o atual Governo deveria ter e ele [Bolsonaro] não tem cumprido", avaliou.