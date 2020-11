Bolsonaro não reconhece derrota e insinua fraude nas eleições municipais do Brasil

O presidente Jair Bolsonaro, que teve a maioria dos candidatos que apoiou nas eleições municipais deste domingo derrotados nas urnas, não reconheceu a derrota, estampada nas manchetes da imprensa brasileira e, sem apresentar provas, insinuou a possibilidade de fraude. Ignorando as derrotas dos seus candidatos, Bolsonaro declarou-se o grande vencedor das municipais, pois, afirmou, conseguiu o seu maior propósito, derrotar as forças de esquerda, o que não corresponde exatamente à verdade.





O Partido dos Trabalhadores, PT, de Lula da Silva, teve realmente um desempenho bem abaixo do esperado, mas, assim mesmo, conquistou 174 autarquias pelo Brasil e tem candidatos em várias disputas da segunda volta, que se realiza dia 29. Bolsonaro também ignorou os resultados de outros partidos de esquerda, como o Partido Democrático Trabalhista, PDT, o Partido Socialista Brasileiro, PSB, e a expressiva votação do Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, que em São Paulo, por exemplo, triplicou o número de vereadores e conseguiu a proeza de levar para a segunda volta o jovem Guilherme Boulos, que conquistou um inesperado segundo lugar.





Pelo contrário, os candidatos de Jair Bolsonaro naufragaram em quase todo o país, seja na disputa para autarca ou para vereador. No caso de autarcas, dos 13 candidatos apoiados por Bolsonaro, só dois foram eleitos, enquanto nove ficaram pelo caminho e os outros dois vão à segunda volta mas, segundo os institutos de sondagem, com poucas probabilidades de vencer.



O caso mais gritante foi o de São Paulo, a maior cidade brasileira e a mais cobiçada por Jair Bolsonaro, para afrontar o governador paulista, João Doria, seu maior adversário no momento. O candidato bolsonarista, Celso Russomanno, ligado à Igreja Universal do Reino de Deus, IURD, estava na liderança das sondagens há semanas, mas após o presidente entrar na campanha dele para o apoiar, Russomanno caiu tão vertiginosamente que acabou em quarto lugar.



Domingo e esta segunda, nas redes sociais e respondendo a apoiantes junto ao palácio presidencial, em Brasília, o presidente voltou a afirmar que as urnas eletrónicas utilizadas nas eleições brasileiras não são confiáveis e que possibilitam fraudes. Dias atrás, ele anunciou que vai enviar ao Congresso um projeto de lei para que as eleições no Brasil voltem a ser feitas como antigamente, com cédulas de votação em papel, o que o Supremo Tribunal Federal disse em Setembro ser inconstitucional.