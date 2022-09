Bolsonaro não se pronuncia sobre atentado contra vice-presidente da Argentina

Contrastando com o repúdio internacional pelo crime, o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, até ao início da tarde desta sexta-feira ainda não se tinha pronunciado sobre a tentativa de assassínio levada a cabo na noite desta quinta-feira contra a ex-presidente e atual vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner. Um homem de 35 anos disparou contra a cabeça da vice-presidente a menos de um metro, mas a arma não funcionou. Cristina saiu ilesa e o homem, Fernando Andrés Montiel, foi dominado pela multidão e entregue à polícia.

Logo após o atentado, ocorrido junto à residência da vice-presidente, no bairro Recoletas, área nobre da cidade de Buenos Aires, líderes de países do mundo inteiro condenaram o episódio e solidarizaram-se com Cristina. No Brasil, entre outros, a maior parte dos candidatos às presidenciais de Outubro, entre eles Lula da Silva, Ciro Gomes e Simone Tebet, expressaram a sua solidariedade à vice-presidente argentina e o seu repúdio a discursos de ódio que têm tomado conta tanto do Brasil quanto do país vizinho.

Bolsonaro, no entanto, não se pronunciou até ao início da tarde desta sexta-feira, como, aliás, costuma fazer em relação a assuntos internacionais que não dizem diretamente respeito aos poucos amigos que tem no mundo. Semana passada, Bolsonaro, que toma como inimigos políticos e pessoais seja quem for que pense de forma diferente da dele, já tinha atacado a Argentina e Cristina Kirchner, afirmando que no país ao lado se está a fazer tudo o que não se deve para melhorar um país e, em contraponto, enaltecendo o que ele considera serem sucessos do seu próprio governo no Brasil.

O autor do atentado contra a governante argentina continuava esta sexta-feira preso numa divisão policial perto do local da sua tentativa de homicídio. Nascido no Brasil, e filho de um paraguaio e de uma argentina, foi viver na Argentina ainda criança.

As redes sociais dele mostram uma pessoa radical e extremamente confusa. Fernando Montiel tem no corpo tatuagens de símbolos nazis e é seguidor de grupos igualmente extremistas como o "Comunistas satãnicos".