Bolsonaro nega desflorestação da Amazónia

O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, que está em visita oficial ao Dubai, disse esta segunda-feira que a Amazónia “está tão preservada quanto em 1500”, data da descoberta oficial do Brasil, e considerou injustas as denúncias de desflorestação.





“Os ataques que o Brasil sofre quando se fala da Amazónia não são justos. Lá, mais de 90% daquela área está preservada, está exatamente igual a quando foi descoberta em 1500”, frisou Bolsonaro num fórum sobre investimentos árabes no Brasil. A afirmação contrasta gritantemente com dados do próprio governo, que revelam uma devastação nunca antes vista na região.