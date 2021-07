Bolsonaro nega entregar faixa presidencial em caso de fraude nas eleições brasileiras

O Presidente do Brasil ameaçou que não vai entregar a faixa presidencial caso considere ter existido fraude nas eleições de 2022, e voltou a defender o voto impresso.

"Eu entrego a faixa presidencial para qualquer um que ganhar de mim na urna de forma limpa. Na fraude, não! Não podemos enfrentar eleições no ano que vem com essa urna que não é aceite em país nenhum do mundo. (...) Querem-nos impor goela abaixo para fazer voltar aquela quadrilha. Vão ter problemas, não é ameaça, é constatação. O povo não vai admitir isso aí", disse Jair Bolsonaro, na habitual transmissão em direto na rede social Facebook, na quinta-feira.

Na transmissão, o chefe de Estado referiu-se ao antigo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, ao afirmar que "o ladrão" só será eleito com "fraude".