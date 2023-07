Bolsonaro nega plano de golpe contra presidente do Tribunal Superior Eleitoral

Em depoimento à Polícia Federal, o quarto desde abril, Jair Bolsonaro negou qualquer envolvimento numa trama denunciada pelo aliado senador Marcos do Val, para gravar algo que pudesse comprometer o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, que resultasse na anulação das presidenciais que Bolsonaro perdeu em outubro para Lula da Silva.No depoimento, confirmou o encontro com Marcos, mas afirmou não ter sido referido nenhum plano contra o presidente do TSE, reconhecendo, embora, que o nome do magistrado foi citado nesse encontro.