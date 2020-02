Bolsonaro nomeia ex-interventor militar no Rio de Janeiro como ministro da Casa Civil

O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, anunciou ao final da tarde desta quinta-feira ter nomeado o ex-interventor militar no Rio de Janeiro, general Walter Souza Braga Netto, como novo ministro da Casa Civil. O anúncio foi feito nas redes sociais do chefe de Estado e confirma os rumores já avançados desde terça-feira pela imprensa.

Braga Netto vai substituir Onyx Lorenzoni na Casa Civil, que já foi o ministro mais poderoso e mais próximo a Bolsonaro, mas que começou a desagradar por tomar decisões consideradas erradas pelo presidente e pelas constantes viagens que faz sem razão convincente e sem resultados práticos.

Onyx, no entanto, e talvez como um prémio de consolação por ter sido aliado de primeira hora de Bolsonaro e ter sido o coordenador da campanha presidencial, não vai ficar fora do governo. Passará a ser ministro da Cidadania, pasta responsável pela área social do governo, em substituição ao deputado licenciado Osmar Terra, que deixa este ministério e volta para o parlamento.

A escolha de Braga Neto para a Casa Civil, responsável pela análise jurídica de todas as decisões do governo e por gerenciar e supervisionar os outros ministérios, não foi vista com bons olhos por muitos setores, principalmente tendo em vista o passado recente do general. A atuação de Braga Neto como interventor no Rio de Janeiro, com a missão de combater o crime organizado e pacificar a cidade, foi um fracasso, tendo como resultado um forte aumento da criminalidade, principalmente de crimes contra a vida.