Bolsonaro obriga crianças a tirarem as máscaras anti-Covid durante ajuntamentos ilegais

Em duas novas manifestações de desrespeito pelas normas sanitárias e, principalmente, pela vida dos outros, o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, obrigou esta quinta-feira duas crianças a tirarem as máscaras que usavam para se prevenirem contra a Covid-19 durante mais um ajuntamento ilegal promovido pelo chefe de Estado.



Os dois episódios ocorreram no estado do Rio Grande do Norte, no nordeste do Brasil, onde Bolsonaro, que está em franca campanha à reeleição, foi inaugurar obras, recusando mais uma vez usar máscara, apesar de o acessório ser obrigatório por lei.

No primeiro episódio, na pequena cidade de Jucurutu, Bolsonaro obrigou uma menina de 10 anos que subiu ao palco para declamar um poema a tirar a máscara. O presidente, que é contra o uso do acessório, considerado pelos médicos essencial para proteger quem o usa e aos outros, quando a menina começou a ler a poesia pediu-lhe para tirar a máscara, ela hesitou mas o presidente insistiu e a criança acabou por obedecer.

Mais tarde, em um novo ajuntamento, Jair Bolsonaro foi ainda mais longe e, provavelmente para evitar o constrangimento da hesitação em cumprirem uma ordem tão descabida, foi ele mesmo que tirou a máscara a outra criança, desta feita um menino.Os pais da criança pediram a Bolsonaro para que ele tirasse uma foto com o filho deles, e o presidente, então, pôs o menino ao colo e, antes de a foto ser batida, baixou-lhe a máscara sem perguntar nada a ninguém, expondo o menor a uma eventual contaminação pelo Coronavírus, já que no ajuntamento de seguidores muitos não usavam a proteção.